به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در گیلان گفت: در پی نفود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، بارش باران در گیلان کم و بیش آغاز شده، اما در آستارا از دیشب تاکنون ۷۵ میلیمتر باران باریده که بیشترین بارش باران در استان را از شب گذشته تاکنون به خود اختصاص داد.

محمد دادرس با بیان اینکه در املش هم در این مدت ۲۳ میلیمتر باران باریده است، افزود: در حال حاضر بارش پراکنده و خفیف باران در مناطق مختلف استان ادامه دارد.