به منظور اجرای طرح نظارتی، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به همراه نماینده تعزیرات حکومتی از کشتارگاه‌های صنعتی طیور استان بازدید کرده و نحوه توزیع لاشه مرغ را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در پی گلایه های هم استانی ها مبنی بر توزیع نامناسب گوشت مرغ در برخی مناطق استان، روابط عمومی جهاد کشاورزی استان زنجان اعلام کرد: بازرسی از کشتارگاه‌های صنعتی طیور در استان، توسط کارشناسان بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی این سازمان و با همراهی نماینده تعزیرات حکومتی استان انجام شد.

این اقدام در راستای اجرای طرح نظارتی ابلاغ‌شده صورت گرفته و هدف از آن، نظارت دقیق بر فعالیت کشتارگاه‌ها و بررسی نحوه توزیع لاشه مرغ است.

در جریان این بازرسی ها، در صورت شناسایی هرگونه تخلف، پرونده‌های تعزیری برای متخلفین تشکیل خواهد شد.

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تاکید بر استمرار بازرسی‌ها اعلام کرد که نظارت بر کشتارگاه‌های صنعتی طیور به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از توزیع صحیح و عادلانه لاشه مرغ در استان اطمینان حاصل شود.

استانمان سالیانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن مرغ تولید می‌کند که نیمی از آن به استان‌های دیگر ارسال می‌شود، اما چرا گوشت مرغ در برخی مناطق استان کمیاب شده است.