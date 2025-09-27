به مناسبت هفته دفاع مقدس، ویژه‌برنامه نسل پرچم‌دار با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندرلنگه گفت: این برنامه با حضور دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و با اجرای ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و ارزشی، در مدارس و محلات شهرستان برگزار شد.

سرهنگ سید حسن فاطمی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها تقویت روحیه ایثار، هویت ملی و انس با ارزش‌های انقلاب اسلامی در نسل جوان است نسلی که پرچم‌دار عزت و اقتدار ایران اسلامی است.