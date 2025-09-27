پخش زنده
در راستای ارتقای خدمات توانبخشی و آموزشی به دانشآموزان با نیازهای ویژه، اتاق کاردرمانی مجتمع آموزشی استثنایی ساعی شهر همدان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این فضای تخصصی با هدف ارائه خدمات توانبخشی به دانشآموزان توانیاب دارای مشکلات جسمی و حرکتی تجهیز و راهاندازی شده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان ضمن بازدید از امکانات فراهمشده، بر اهمیت توسعه زیرساختهای حمایتی و درمانی در مراکز آموزشی ویژه تأکید کرد.
محمدی گفت: ایجاد اتاق کاردرمانی در مدارس استثنایی، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی دانشآموزان دارای نیازهای خاص است و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و آموزش آنان ایفا میکند.
او افزود: این اقدام در راستای سیاستهای حمایتی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان و با همکاری کارشناسان حوزه توانبخشی انجام شده است و امید است با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، خدمات مؤثرتری به دانشآموزان ارائه شود.