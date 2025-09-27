پخش زنده
در اجرای طرح سراسری بازگشت به وطن، ۲۰۰ زن ونزوئلایی مهاجر از امریکا به ونزوئلا بازگشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، این تعداد مهاجر در قالب طرح اعلامی رئیس جمهور ونزوئلا مبنی بر بازگشت عزتمندانه، امن و تحت پوشش از تگزاس با یک پرواز اختصاصی ونزوئلایی با استقبال مسئولان وارد فرودگاه کاراکاس شدند.
این پرواز، هفتاد و یکمین پرواز از زمان آغاز برنامهای است که توسط نیکولاس مادورو برنامه ریزی و ابلاغ شده است.
شهروندان مهاجر ونزوئلایی در نتیجه سیاست سختگیرانه و دوگانه مهاجرتی ایالات متحده، متحمل آزار و اذیت و بیگانههراسی شدهاند و علیرغم تجاوز سیستماتیک ایالات متحده، دولت بولیواری بازگشت آبرومندانه شهروندان خود را تضمین میکند.
با این بازگشت، تاکنون بیش از یک میلیون ونزوئلایی تحت سیاستهای اجتماعی ترویج شده از سوی دولت ملی، که به دنبال ارائه کمک به همه خانوادههای ونزوئلایی است به خانههای خود در کشورشان بازگشتهاند.