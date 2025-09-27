به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: برنامه‌های هفته گردشگری و نکوداشت روز جهانی گردشگری امسال در استان خوزستان با شعار گردشگری پایدار اجرا می‌شود.

محمد جوروند افزود: دوره آموزشی ویژه دهیاران و بخشداران استان با هدف افزایش ایجاد بومگردی‌ها و توسعه گردشگری روستایی، آیین نکوداشت روز جهانی گردشگری با حضور فعالان این حوزه، انعقاد تفاهم‌نامه میان اداره کل میراث فرهنگی خوزستان و پارک علم و فن‌آوری، رونمایی و آغاز رویداد ایتاپ (رویداد ایده‌پردازی فن‌آوری‌های نوین در حوزه گردشگری)، تور دوچرخه‌سواری با محوریت هفته دفاع مقدس و معرفی محور‌های گردشگری روستایی، برگزاری گشت‌های دریایی، تور‌های اهوازگردی برای مبتلایان به بیماری‌های خاص، خوزستان‌شناسی ویژه کودکان، جشنواره قهوه، برنامه رصد ستارگان در میراث جهانی و برگزاری پویش سفر پاک از جمله برنامه‌های هفته گردشگری است.

وی با تاکید بر برگزاری متنوع کارگاه‌های تخصصی و آموزشی در این هفته بیان کرد: نشست معرفی گردشگری دسترس‌پذیر با رویکرد گردشگری جنگ، دوره آموزشی کمک‌های اولیه برای راهنمایان گردشگری، کارگاه شناخت آبزیان رودخانه کارون، دوره آموزشی مجازی جوامع محلی، دوره آموزشی مدیریت منابع انرژی در تأسیسات گردشگری با رویکرد تحول پایدار، کارگاه آموزشی ماکت کشتی، کارگاه ظرفیت‌های حوزه گردشگری برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور، کارگاه آموزشی صنایع دستی، نشست حیات وحش با محوریت پرنده‌نگری، نشست تخصصی آسیب‌شناسی گردشگری سلامت استان، کارگاه آموزشی آشنایی با گردشگری و تحول پایدار برای جوامع محلی و مسئولان و برگزاری نشست پرنده‌نگری بخشی از برنامه‌های حوزه کارگاهی و آموزشی در این هفته خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به حوزه گردشگری کودک و نوجوان اظهار داشت: در این حوزه نیز می‌توان به نواختن زنگ گردشگری در مدارس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع تاریخ و میراث همراه با نمایش عروسکی و بازی‌های سنتی، کارگاه آشنایی با موضوع گردشگری و تحول پایدار برای کودکان و نوجوان، لحظه‌های قصه و حماسه با مادر و کودک، جشنواره ۲ روزه استعدادیابی کودکان و نوجوانان و مسابقه موشن‌گرافی، پادکست و انیمیشن برای اعضای نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان اشاره کرد.

جوروند از برنامه‌های حوزه آبی ـ دریایی در هفته گردشگری گفت و ادامه داد: آیین پایانی جشنواره تابستانی گردشگری آبی، تور‌های ارزان‌قیمت گردشگری آبی، گشت‌های دریایی، بازدید از سد‌ها و پخش مستند کارکرد آسیاب و نظام آبی ـ تاریخی شوشتر از برنامه‌های حوزه آبی ـ دریایی در هفته گردشگری خواهد بود.

وی با اشاره به اهم برنامه‌های هفته گردشگری در برخی از شهرستان‌های خوزستان گفت: کارگاه و نمایشگاه گردشگری روستایی و تحول پایدار در شادگان، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تور‌های گردشگری در اهواز، تور شوش‌شناسی، کارگاه آموزشی لباس محلی در ماهشهر، دیدار امام جمعه دزفول با فعالان گردشگری، کارگاه آشنایی با روش‌های تهیه عرقیجات شوشتر، کارگاه آشنایی با گردشگری سلامت در شوش، کارگاه‌های صنایع دستی در ماهشهر و دزفول، برگزاری تور‌های بافت‌گردی در شهر‌های استان از جمله اهواز، ماهشهر، دزفول و شوشتر، آبادان و ایذه رونمایی از تقویم سالانه گردشگری دزفول، نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری و برگزاری جشنواره غذای سنتی در بهبهان و برگزاری نمایشگاه عکس و تور‌های بازدید در پایگاه جندی شاپور از اهم برنامه‌های هفته گردشگری در برخی از شهرستان‌های خوزستان است.



