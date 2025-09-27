پخش زنده
با حضور تولیدکنندگان پنج استان کشور، دومین جشنواره ملی سیب به میزبانی پل معلق مشگین شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این رویداد گردشگری که در منطقه گردشگری گردولی خیاوچای (پل معلق) مشگین شهر برگزار شد، شرکت کنندگانی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، همدان و شهرهای مختلف استان اردبیل تولیدات خود را اعم از محصولات کشاورزی، صنایع دستی و خوراکیها به نمایش گذاشتند.
در این جشنواره محصولات بومی و محلی روستاهای مشگین شهر نظر آلوچ، جبه درق، موئیل شامل سیب، به، انگور، فطیر، محصولات لبنی، صنایع دستی و تولیدات روستاییان در قالب ۲۸ غرفه در معرض دید علاقهمندان و مخاطبان قرار داشت.
در این مراسم مدیرعامل پل معلق مشگین شهر نیز بیان کرد: ما میزبان برگزاری دومین جشنواره ملی سیب در پل معلق مشگین شهر شدیم تا بیش از گذشته ظرفیتها و توانمندیهای مشگین شهر به ویژه در بخش گردشگری را به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.
زهرا اللهیاری در ادامه یادآور شد: در این رویداد با توجه به تجربه سال گذشته، سعی کردیم تا فضای مناسب در پل معلق مشگین شهر برای حضور مسافران و ایجاد فضای پرشور و نشاط مهیا کنیم تا علاقهمندان بتوانند از این فضای فراهم شده بهترین بهره را ببرند.
وی اظهار کرد: این پل طولانیترین پل معلق خاورمیانه است و در دامنه کوههای زیبای سبلان از شاهکار معماری ایران در حوزه گردشگری محسوب میشود.
مدیرعامل منطقه گردشگری گردولی و پل معلق مشگین شهر با دعوت از مسافران برای سفری مهیج و هیجان انگیز در دل طبیعت در قالب پل معلق مشگین شهر تصریح کرد: این مرکز تفریحی که در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولی واقع شده دارای زیپ لاین، موتورسواری و سایر امکانات تفریحی است که علاقه مندان میتوانند از این جاذبه توریستی و تفریحی با سازه هیجانی بهرهمند شده و با حضور در مسیر این پل به طول ۳۶۵ متر و ارتفاع ۸۰ متر از رودخانه خیاوچایی، از زیباییهای این پل بهرهمند شوند که قطعا برگزاری چنین رویدادهایی به معرفی این مجموعه بیش از گذشته کمک میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان هم گفت: نیمه دوم امسال نیز اردبیل قطعا مقصد گردشگران خواهد بود و به رغم شرایط خاص آب و هوایی در این استان، در تدارک برگزاری جشنواره زمستانی و اسکی در استان هستیم ظرفیت گردشگری زمستان را به همگان معرفی کنی
جلیل جباری گفت: در حال حاضر ۹۰ پروژه گردشگری در استان اردبیل با پیشرفت متفاوت در حال احداث است که ۱۰ پروژه به عنوان پیشران حوزه گردشگری معلوم و مشخص شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: در طول سال برگزاری ۴۵ عنوان جشنواره گردشگری در فهرست تقویم رویدادها به ثبت رسیده و امیدواریم برگزاری این رویدادها به توسعه و تنوع بخشی سفرها و ایجاد تحرک و انگیزه بخشی بیشتر کمک کرده و مؤثر باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مشگین شهر افزود: در کنار برگزاری این جشنواره، ماه آینده قرار است اولین جشنواره کباب را نیز در قصابه برگزار کنیم که قطعا از سایر استانها نیز میهمانانی دعوت خواهند شد تا در این رویداد حضور پیدا کنند.
ایمانعلی ایمانی به وجود ۴۵ سایت طبیعی و دهها سایت تاریخی در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری این رویدادهای گردشگری فرصتی را فراهم کرده تا ما بتوانیم در بهترین شرایط توانمندیهای گردشگری مشگین شهر را با زیباییهای خاص به مراجعان معرفی کنیم.