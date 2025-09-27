معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی حمل و نقل شهری با شهرداری شیراز همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد: مدیریت شهری با ایجاد بستر‌های قانونی و عقد قرارداد، از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند تا با فناوری‌های پیشرفته، مسائل حمل‌ونقل شهری پایدار حل شود.

محمد فرخ‌زاده اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، پروژه‌های فناورانه تعریف می‌شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها درگیر شوند و پیوند میان دانشگاه‌ها و صنعت از طریق تولید علم و فناوری بومی تقویت شود.

وی بیان کرد: اقداماتی مانند بهینه‌سازی فرآیند‌های لجستیکی با نرم‌افزار‌های تحلیلی، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازها، ارتقای خدمات حمل و نقل عمومی و راه‌اندازی برنامه‌ها و سکو‌های اینترنتی اشتراک‌گذاری سفر، از برنامه‌های اصلی است.

به گفته فرخ‌زاده هدف نهایی، ایجاد زیرساخت پایدار، خوداتکایی فناورانه و استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی برای حل مسائل اساسی ترافیک شیراز است.