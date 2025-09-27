به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، سفر رئیس جمهور به نیویورک پایان یافت. آقای پزشکیان در این سفر علاوه بر سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با روسای جمهور فرانسه، سوئیس، فنلاند، بولیوی، عراق، نخست وزیر نروژ، ولیعهد کویت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ضمن اینکه دیدار‌هایی هم با جمعی از اعضای اندیشکده‌ها و مدیران رسانه‌های آمریکایی، فعالان جنبش‌های ضد جنگ، شماری از ایرانیان مقیم آمریکا داشت.