۳هزار و ۷۰۰ متر از حریم و بستر رودخانه شاهرود بیرجند لایروبی و بازگشایی شد.

بازگشایی و لایروبی ۳۷۰۰ متر از حریم و بستر رودخانه شاهرود بیرجند

بازگشایی و لایروبی ۳۷۰۰ متر از حریم و بستر رودخانه شاهرود بیرجند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به بازگشایی و لایروبی ۳۷۰۰ متر از حریم و بستر رودخانه شاهرود بیرجند گفت: اجرای این طرح با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نقش مهمی در مدیریت سیلاب‌ها و جلوگیری از پس‌زدگی آب در مناطق شهری خواهد داشت.

محمد علی شهابی افزود: عملیات لایروبی و آزادسازی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و کاهش خسارت جانی و مالی سیلاب در رودخانه‌های استان انجام می‌شود.

وی گفت: عملیات لایروبی، احداث دیواره حفاظتی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها از وظایف وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده و همه ساله در دستور کار قرار دارد.

مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی رودخانه دائمی ندارد و رودخانه‌ها به صورت فصلی آبگیری می‌شوند افزود: لایروبی رودخانه‌ها یکی از مجموعه اقدامات مورد نیاز برای کنترل سیلاب است که هر سال به طور جد در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد.

شهابی گفت: در مجموع طول رودخانه‌های استان ۱۲ هزار کیلومتر است که تاکنون مطالعات حدود نیمی از آن نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه حد حریم و بستر رودخانه‌ها با هدف جلوگیری از تصرف، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و عبور ایمن سیلاب و مشخص شدن اراضی دولتی تعیین شده است افزود: در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرمجاز به حریم و بستر رودخانه‌ها موارد از طریق مراجع قضایی پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.