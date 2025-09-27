در اولین روز هفته، شنبه پنجم مهرماه، تالار‌های مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۲۲۵ تن انواع محصولات هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار محصولات حراج باز است به طوری که در این تالار بیش از یک میلیون تن محصول روی تابلو می رود.

امروز در تالار حراج باز یک میلیون و ۵ هزار و ۵۴۰ تن محصول عرضه می شود. این محصولات شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، ۳ هزار و ۶۲۶ تن مواد شیمیایی و یک هزار و ۹۱۴ تن مواد پلیمری است.

امروز همچنین ۱۴۳ هزار و ۷۲۹ تن فولاد در تالار صنعتی عرضه می شود.

تالار صادراتی نیز میزبان عرضه ۳۶ هزار و ۷۳۱ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۷۳۱ تن قیر و ۱۳ هزار تن سیمان است.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در روز جاری میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۱۳۶ تن محصول شامل ۷ هزار و ۸۸۵ تن مواد شیمیایی و ۳ هزار و ۲۵۱ تن مواد پلیمری است.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۵ هزار و ۸۹ تن مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات است.