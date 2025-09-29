پخش زنده
شهید فریدون عباسی دانشمندی که در عملیات شکست حصر آبادان دوشادوش رزمندگان ایستادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهید دکتر فریدون عباسی، دانشمندی که در کنار روزهای مقاومت مردم آبادان، مسیر علم و خودباوری را پیمود و سرانجام جانش را در راه اعتلای ایران تقدیم کرد.
فریدون عباسی در سال ۱۳۳۷ در آبادان متولد شد. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در همین شهر گذراند و پس از پایان تحصیلات متوسطه، وارد دانشگاه شیراز شد و در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. علاقه و پشتکار او در عرصه علم سبب شد که در همان سالها به عنوان یکی از استعدادهای درخشان شناخته شود.
با آغاز جنگ تحمیلی، عباسی همانند بسیاری از جوانان غیور آبادانی، درس و دانشگاه را در کنار جبهه معنا کرد. او در روزهای پرالتهاب محاصره آبادان حضوری فعال داشت و در عملیاتهای مهمی همچون شکست حصر آبادان دوشادوش رزمندگان ایستادگی کرد.
پس از جنگ، مسیر علمی او پرشتابتر شد. عباسی در مقاطع بالاتر نیز به تحصیل ادامه داد و با تخصص در حوزه فیزیک هستهای، یکی از چهرههای برجسته علمی کشور شد.
او سالها در طرحهای هستهای جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد و از جمله افرادی بود که در توسعه فناوری هستهای بومی کشور، سهمی مؤثر داشت. تلاشهای شبانهروزیاش در این حوزه نهتنها الگویی برای دانشجویان و پژوهشگران جوان بود، بلکه در عرصه بینالمللی نیز ایران را به جایگاهی والا رساند.
شهید عباسی علاوه بر فعالیتهای علمی در مسئولیتهای مدیریتی نیز خوش درخشید و همواره بر لزوم پیوند علم و خودباوری تأکید داشت. او معتقد بود که مقاومت و خودکفایی، رمز بقای ملت ایران است.
سرانجام، این دانشمند آبادانی جان خود را در مسیر اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمانهای علمی و ملی کشور تقدیم کرد تا نامش در کنار شهدای مقاومت و پیشرفت علمی جاودانه بماند.
یاد و نام شهید دکتر فریدون عباسی، نماد پیوند جهاد علمی و جهاد دفاعی، برای همیشه در تاریخ آبادان و ایران زنده خواهد ماند.