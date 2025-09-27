به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماهنگ «پرواز»، محصول مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما رونمایی شد.

این نماهنگ به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله تولید شده و مهدی سیار شاعر این اثر است.

«قهرمان»، هر روز ساعت‌های ۱۶:۳۰ و ۲۲ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

ماجرای ربوده شدن یک دانشجوی پولدار توسط هم کلاسی هایش موضوع این نمایش است

«توهم فراوانی»، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این فیلم درباره اقدامات سه فعال محیط زیست در کشور‌های پرو، هندوراس و برزیل است.

«شرلوک هلمز»، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه ماجرا‌های کارآگاه شرلوک هلمز و همکارش دکتر واتسون، را روایت می‌کند.