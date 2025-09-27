یاسام کردستان با این تساوی اولین امتیاز خود را در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کسب کرد.

این تیم در دو بازی قبلی خود در مقابل حریفان خود شکست خورد و اکنون با یک امتیاز در قعر جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد.

خاتون بم با ۶ امتیاز، زنان گل گهر سیرجان با ۶ امتیاز و تفاضل گل کمتر و زنان پرسپولیس با چهار امتیاز به ترتیب رده‌های اول تا سوم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.