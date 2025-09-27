پخش زنده
تیم یاسام کردستان در هفته سوم لیگ برتر، مقابل حریف خود به تساوی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان کشور، تیم یاسام کردستان، میزبان تیم آوا تهران بود که بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
یاسام کردستان با این تساوی اولین امتیاز خود را در رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان کسب کرد.
این تیم در دو بازی قبلی خود در مقابل حریفان خود شکست خورد و اکنون با یک امتیاز در قعر جدول رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد.
خاتون بم با ۶ امتیاز، زنان گل گهر سیرجان با ۶ امتیاز و تفاضل گل کمتر و زنان پرسپولیس با چهار امتیاز به ترتیب ردههای اول تا سوم جدول را به خود اختصاص دادهاند.