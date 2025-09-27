به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسن حسینی با اشاره به رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات لرستان در شش‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: آمارهای گمرک استان نشان می‌دهد که ارزش ریالی صادرات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: ارزش صادرات لرستان در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به اینکه این افزایش ارزش صادراتی، همراه با رشد ۴۰ درصدی در وزن کالاهای صادراتی بوده است گفت: وزن خالص صادرات از ۵۵ هزار و ۵۳۰ تن در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۷۷۱ تن در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است.

حسینی به تنوع کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: عمده کالاهای صادراتی استان شامل شیرخشک صنعتی، گرانول پلی اتیلن، ورق فولادی گرم نورد، شمش چدن و آهنی، اسکلت فلزی، کره حیوانی، داروی انسانی، پنیر پیتزا و تجهیزات صنعتی مانند مخازن توزین سیمان بوده است.