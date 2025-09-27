رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات لرستان
مدیرکل گمرک لرستان از رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات لرستان در ششماهه اول سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حسن حسینی با اشاره به رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات لرستان در ششماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: آمارهای گمرک استان نشان میدهد که ارزش ریالی صادرات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: ارزش صادرات لرستان در ششماهه اول سال ۱۴۰۳، ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به اینکه این افزایش ارزش صادراتی، همراه با رشد ۴۰ درصدی در وزن کالاهای صادراتی بوده است گفت: وزن خالص صادرات از ۵۵ هزار و ۵۳۰ تن در ششماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۷۷ هزار و ۷۷۱ تن در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است.
حسینی به تنوع کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: عمده کالاهای صادراتی استان شامل شیرخشک صنعتی، گرانول پلی اتیلن، ورق فولادی گرم نورد، شمش چدن و آهنی، اسکلت فلزی، کره حیوانی، داروی انسانی، پنیر پیتزا و تجهیزات صنعتی مانند مخازن توزین سیمان بوده است.
به گفته وی کالاهای لرستان به کشورهای متعددی از جمله عراق، پاکستان، امارات متحده عربی، بلغارستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، هند، کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا و لهستان و همچنین همسایگان شمالی مانند ترکیه، گرجستان و آذربایجان صادر شده است.