مدیر تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از اجرای تماشاخانه سیار ویژه‌برنامه‌های یادمان شهدای ایثارگر دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

لیلا شویدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار به خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه اجرای این ویژه برنامه تا ۱۰ مهرماه در میدان بهارستان ادامه دارد، گفت: این برنامه‌ها هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه برقراری عدالت فرهنگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

شویدی با بیان اینکه ماهیت تماشاخانه سیار این است که به دل کوچه‌ها و محله‌ها می‌رود تا بسیاری از مسائل آموزشی را با ساده سازی آموزش دهد، گفت: در تلاشیم تا با اجرای این برنامه مفاهیم عمیق ارزشی، اخلاقی و ملی را در کنار مهارت‌های زندگی در قالب آثار هنری به کودکان و نوجوانان ارائه کنیم.

تئاتر، قصه گویی روایت‌گری، پخش فیلم‌های سینمایی و انیمیشن کانون، نقالی و بازگویی ایثارگری‌های رزمندگان بر روی تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز برای مخاطبان انجام می‌شود.

در بخش اجرای زنده، سعید صادقی و صادق کیانی‌مقدم برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان ارائه می‌کنند.

نمایش‌های «بچه زرنگ» به کارگردانی مجید نصیری، «گل اومد، بهار اومد» به کارگردانی مژده ذکریاپور، «کلاس اولی‌ها» به کارگردانی حمید ندیمی و «لاک‌پشت و خرگوش» به کارگردانی سعید صادقی نیز در این شب‌ها روی تماشاخانه سیار اجرا می‌شود.

همچنین هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ یک فیلم سینمایی از جمله «کلانتری غیرانتفاعی»، «آقای مدیر» و «باشو غریبه کوچک» برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها می‌شود. ­