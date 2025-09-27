به مناسبت انتخاب رادیو یزد به‌عنوان برترین رادیوی کشور، مراسم جشنی با حضور خانواده رادیو یزد، مدیران استانی و کارکنان معاونت صدا در مجموعه ستاره‌باران تفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای استان یزد در این مراسم گفت: به لطف الهی و بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، میزان مخاطبان رادیو یزد به ۴۲/۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده تلاش همکاران و رضایت شنوندگان است.

احسان کریمی افزود: بر اساس شاخص‌های ۲۳گانه‌ای که در ستاد سازمان صداوسیما تعریف شده، رادیو یزد توانست رتبه نخست را کسب کند و در جایگاه برترین رادیوی کشور قرار گیرد. وی تأکید کرد این موفقیت حاصل همدلی و تلاش همه کارکنان این مجموعه است.

استاندار یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه رادیو یزد مایه افتخار مردم استان یزد است، گفت: از همه تلاشگران این رسانه به‌دلیل کسب رتبه افتخارآمیز و تولید برنامه‌های پرمحتوا و پرمخاطب قدردانی می‌کنیم.

بابایی با اشاره به نقش رسانه در انعکاس دغدغه‌های مردم افزود: رادیو یزد توانسته ارتباطی دوسویه با مخاطبان برقرار کند و در پیگیری مشکلات آنان از طریق ارتباط مستقیم با مدیران استان نقشی مؤثر ایفا کند.

این جشن جمعه‌شب به‌طور زنده از شبکه یزد و شبکه خبر دو پخش شد.