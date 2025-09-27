به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: امسال حدود ۳۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشوارزان استان خریداری شد.

مهرزاد علیزاده با بیان اینکه تاکنون پنج هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بابت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است. افزود: ۲۸۰ میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران استان باقی مانده است که این مبلغ نیز به زودی پرداخت می‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه امسال هر کیلوگرم گندم سیلویی ۲۰۵ هزار ریال و هر کیلوگرم گندم بذری به قیمت ۲۱۰ هزار ریال از کشاورزان استان خریداری شد، اضافه کرد: گندم‌های خریداری شده از کشاورزان استان برای نگهداری و تامین نیاز مردم استان به سیلو‌های یاسوج و گچساران حمل و ذخیره سازی شد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پارسال ۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان خریداری شد، گفت: با توجه به اینکه گندم خریداری شده از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد تنها نیاز سه ماه مردم استان را تامین می‌کند افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده و برای تامین نیاز مردم استان بزودی ۲۰هزار تن گندم دیگر از دیگر استان‌ها خریداری و به سیلو‌های استان حمل و ذخیره سازی می‌شود.