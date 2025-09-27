به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدربا حضور حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه، فرماندار، و جمعی ازمسوولان دستگاه‌های اجرایی، شهرستان عباس آباد میدان تیر شهدای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: پس از چندین سال پیگیری امروز شاهد افتتاح یکی از زیرساخت‌های مهم آموزشی و نظامی در غرب مازندران هستیم.

سرهنگ محمودی افزود: میدان تیر شهدای عباس‌آباد در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با همکاری صمیمانه شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر مسئولان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این میدان تیر با مجوز رسمی ستاد کل نیرو‌های مسلح راه‌اندازی شده تصریح کرد: این مجموعه به منظور آموزش‌های نظامی، برگزاری دوره‌های آمادگی دفاعی و میزبانی گردان‌های مختلف بسیج و نیرو‌های مسلح، همچنین دانش‌آموزان در قالب دروس آمادگی دفاعی مورداستفاده قرارخواهد گرفت.

سرهنگ محمودی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناسب میدان تیر خاطرنشان کرد:میدان تیر شهدای عباس‌آباد تنها با ۱۵ دقیقه فاصله از مرکز شهرستان قرار دارد و با توجه به موقعیت مکانی مناسب، پذیرای نیرو‌هایی از شهرستان‌های همجوار از جمله تنکابن و رامسر نیز خواهد بود.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در پایان از تمامی مسئولانی که در اجرای این طرح همکاری داشته‌اند قدردانی کرد و گفت:اگرچه بخشی از اقدامات اجرایی هنوز باقی‌مانده، اما امیدواریم با ادامه حمایت‌ها، شاهد تکمیل و بهره‌برداری کامل از این طرح در آینده‌ای نزدیک باشیم.