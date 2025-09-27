پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی بوکان از توزیع بیش از ۴۰۲ تن انواع کالاهای اساسی تنظیم بازار در این شهرستان طی شش ماه گذشته خبر داد.
وی گفت:این اقدام با هدف تنظیم بازار، تأمین مایحتاج عمومی مردم و کمک به اقشار آسیبپذیر شهرستان انجام شده است.
رحیمی آذر افزود: در نیمه اول سال جاری، ۲۱۵ تن برنج، ۸۸ تن روغن مایع، ۷۸ تن شکر، ۱۸ تن مرغ منجمد و ۳ تن گوشت قرمز منجمد به نرخ مصوب دولتی از طریق مغازههای خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهرستان توزیع شده است.
وی همچنین از انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی از نانواییها، واحدهای صنفی و فروشگاهها خبر داد و اظهار داشت: در این بازرسیها، ۲۹ پرونده تعزیراتی برای متخلفان صنفی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رحیمی آذر حاطر نشان کرد: علاوه بر این، ۸ پرونده قاچاق کالا شامل ۲ پرونده قاچاق آرد و ۶ پرونده با موضوع قاچاق دام نیز به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
گفتنی است که جهاد کشاورزی بوکان به منظور حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.