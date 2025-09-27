به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بهروزی گفت: امروز عبور یک موج کوتاه باعث افزایش موقتی ابر در آسمان خواهد شد، اما در مجموع جو منطقه پایدار است.

وی افزود: روز‌های یکشنبه و دوشنبه وزش باد‌های غربی و جنوبی پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً در مناطق غربی و جنوبی استان، گرد و خاک محلی را به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی همچنین از افزایش نسبی دما در سطح استان تا اواسط هفته خبر داد و اظهار داشت: دمای قزوین در روز گذشته، در گرم‌ترین زمان به ۲۷ درجه رسید.