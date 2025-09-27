آسمان قزوین تا اواسط هفته پایدار است؛ افزایش نسبی دما
کارشناس هواشناسی استان قزوین از وضعیت جوی نسبتاً پایدار در منطقه تا روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بهروزی گفت: امروز عبور یک موج کوتاه باعث افزایش موقتی ابر در آسمان خواهد شد، اما در مجموع جو منطقه پایدار است.
وی افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه وزش بادهای غربی و جنوبی پیشبینی میشود که احتمالاً در مناطق غربی و جنوبی استان، گرد و خاک محلی را به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی همچنین از افزایش نسبی دما در سطح استان تا اواسط هفته خبر داد و اظهار داشت: دمای قزوین در روز گذشته، در گرمترین زمان به ۲۷ درجه رسید.