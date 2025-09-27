به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان به میزبانی سنگاپور، ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش پاراشنا کشورمان در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ توانست با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار بگیرد و ضمن صعود به مرحله فینال صعود، رکورد ملی را ۲۴ صدم ثانیه ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.

ابوالفضل ظریف‌پور ملی پوش کشورمان امروز شنبه از ساعت ۱۸:۵۲ به وقت محلی به مصاف حریفان خود می‌رود.

گفتنی است رقابت‌های قهرمانی جهان پاراشنا به میزبانی سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور امروز به پایان می‌رسد.