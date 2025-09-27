پخش زنده
گروههای بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با ارائه خدمات جهادی و خدمت رسانی در مناطق کم برخوردار این شهرستان مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرگرد پاسدار مجتبی پرچمی مسؤل بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی ناحیه تکاب با دریافت اعتبار ۷۰ میلیارد ریالی برای ۵۵ نفر در شهرستان اشتغال ایجاد کرده است.
پرچمی افزود: با اشتغال ایجاد شده در عرصههای مختلف شغلی توانستهایم هر مرکز شغلی را به کانون فعالیت جهادی بسیج تبدیل کرده و به محرومان مناطق کم برخوردار خدمات رایگان جهادی ارائه کنیم.
سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما گفت: در شهرستان تکاب با حضور و مشارکت گروههای جهادی بسیج توانستهایم موفقیتهایی در مرمت و زیبا سازی مدارس، مرمت و باز سازی خانههای محروم و عالم در شهرستان، توزیع ۵ هزار متر مربع ایزوگام به نیازمندان، مرمت غسالخانه و توزیع لوازم التحریر رایگان در بین دانش آموزان نیازمند داشته باشیم.
جهادگران بسیجی شهرستان نیز ضمن تأکید بر استمرار فعالیتهای جهادی خود گفتند: آمادگی دارند همواره در خدمت به محرومان جامعه و خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار شهرستان فعالیتهای خود را گسترش داده و در رفع مشکلات محرومان سهیم باشند.