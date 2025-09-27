پخش زنده
آتش سوزی جنگلهای منطقه چشمه انجیری در شهرستان ممسنی به طور کامل مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آتش سوزی منطقه جنگلی چشمه انجیری شهر خومه زار شهرستان ممسنی که چند روزی به دلیل سرعت وزش باد و وجود علفزارها شعله ور بود با تلاش نیروهای منابع طبیعی و طبیعت دوستان به طور کامل مهار شد.
همچنین با استفاده از یک فروند هلی کوپتر اعزامی از هوانیروز اصفهان در چند مرحله، گروههای ۶ نفره به ارتفاعات منتقل شدند و برای خاموش گردن آتش به یاری نیروهای منابع طبیعی شتافتند.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.