۱۹ کاروان حج عمره از خراسان رضوی به حج اعزام می‌شوند که هشت کاروان در مرحله اول و ۱۱ کاروان در مرحله دوم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: در مرحله نخست ثبت‌نام حج عمره مفرده در مهرماه امسال، هشت کاروان با ظرفیت هزار و ۲۵ زائر به خراسان رضوی اختصاص یافته بود که در مرحله دوم ۱۱ کاروان با ظرفیت هزار و ۲۷۵ زائر به سهمیه حج عمره استان اضافه شد.

شجاع افزود: سهمیه اختصاص یافته به خراسان رضوی در حج عمره مفرده در مهرماه امسال در مجموع ۱۹ کاروان با ظرفیت ۲ هزار و ۳۰۰ است. از این تعداد کاروان، چهار کاروان با ظرفیت ۴۷۲ نفر به اهل سنت و ۱۵ کاروان با ظرفیت هزار و ۸۲۸ نفر به زائران شیعه اختصاص دارد.

وی گفت: اعزام نخستین زائران حج عمره مفرده استان، دوم مهرماه در قالب ۲ کاروان شامل یک کاروان شیعه و یک کاروان اهل سنت با ظرفیت ۲۵۹ نفر از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد به سرزمین وحی آغاز شد.

اعزام کاروان‌های حج عمره مفرده خراسان رضوی تا تاریخ ۲۲ مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.