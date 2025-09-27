دبیرکل جنبش جهاد اسلامی با بیان اینکه دروغ‌ها و تهدیدات نتانیاهو در سازمان ملل علیه مردم و مقاومت فلسطین چیز جدیدی نیست تاکید کرد ملت فلسطین هرگز تحت تاثیر این تهدیدات قرار نمی‌گیرد و تسلیم قاتلان جنایتکار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر که در واقع برای صندلی‌های خالی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد و بسیاری از حاضران هنگام سخنرانی او، سالن را ترک کردند، گفت: تهدیدات نتانیاهو علیه مقاومت و مردم فلسطین در سازمان ملل چیز جدیدی نیست.

زیاد النخاله اظهار داشت: ملت فلسطین که ۱۰۰ سال است پرچم مقاومت را برافراشته، تحت تاثیر تهدید‌ها و دروغ‌ها قرار نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: ملت فلسطین تسلیم قاتلان جنایتکار نخواهد شد و هر اندازه فداکاری لازم باشد انجام می‌دهد، اما از حقوق خود دست نخواهد کشید.

شکست پروسه عوامفریبی نتانیاهو؛ اشک تمساح و صندلی‌های خالی

مصطفی البرغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین هم در گفت‌و‌گو با المیادین اعلام کرد: آنچه که در سازمان ملل اتفاق افتاد، انزوای فزاینده اسرائیل در صحنه بین‌المللی را ثابت می‌کند.

البرغوثی، سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل را پر از دروغ‌هایی دانست که می‌خواست با آن جنایتکار را در جایگاه قربانی قرار دهد.

وی تاکید کرد: جهان در حال تغییر است و اسرائیل بیش از پیش منزوی خواهد شد. نتانیاهو اسرائیل را به این انزوای تاریخی کشانده و یک دیوانه است که در رفتار‌های او چیزی جز نشانه‌های رهبران نازی نمی‌بینید.

این اظهارات رهبران فلسطینی بعد از آن است که دیروز همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، صد‌ها نفر از نمایندگان کشور‌های مختلف جهان حاضر در سالن با فریاد‌های محکومیت و سر دادن شعار‌هایی محل اجلاس را ترک کردند.

همچنین شهروندان آمریکایی در مخالفت با حضور بنیامین نتانیاهو در کشورشان، در برابر ساختمان سازمان ملل که این جنایتکار جنگیِ تحت تعقیبِ دادگاه بین المللی در حال سخنرانی بود، تظاهرات، و بر حمایت قاطع خود از غزه تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، با تاکید بر حمایت خود از غزه، جنایات مستمر اشغالگران صهیونیست را محکوم کردند.

شهروندان آمریکایی در این تظاهرات خواستار دستگیری نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی بر اساس حکم بازداشت وی از سوی دادگاه جنایی بین المللی شدند.