پخش زنده
امروز: -
دبیر هیات ورزش کارگری خوزستان از کسب عنوان نایبقهرمانی توسط یک بانوی خوزستانی در رقابتهای فیتنس چلنج کارگری کشور و همچنین داوری یکی دیگر از بانوان این استان در مسابقات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی بیان کرد: در جریان مسابقات فیتنس چلنج کارگری کشور به میزبانی استان البرز، زهرا عادلی قلعهتکی نماینده شایسته خوزستان، موفق شد عنوان نایبقهرمانی این دوره از رقابتها را به دست آورد.
وی افزود: همچنین نسیم پرچمی به عنوان داور رسمی در این دوره از مسابقات حضور داشت و نقش مهمی در برگزاری دقیق و منظم این رقابتها ایفا کرد.
علوانی این موفقیت ارزشمند و حضور افتخارآفرین را نشاندهنده ظرفیت بالای بانوان ورزشکار و فعال خوزستانی در عرصههای ملی دانست.
دبیر هیات ورزش کارگری خوزستان در پایان کسب این افتخارات را به جامعه ورزش کارگری، خانواده بزرگ فیتنس و به ویژه مردم استان خوزستان تبریک گفت.
مسابقات فیتنس چلنج کارگری کشور جمعه شب با حضور بیش از یکصد ورزشکار برگزار شد.