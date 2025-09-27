به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی بیان کرد: در جریان مسابقات فیتنس چلنج کارگری کشور به میزبانی استان البرز، زهرا عادلی قلعه‌تکی نماینده شایسته خوزستان، موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

وی افزود: همچنین نسیم پرچمی به عنوان داور رسمی در این دوره از مسابقات حضور داشت و نقش مهمی در برگزاری دقیق و منظم این رقابت‌ها ایفا کرد.

علوانی این موفقیت ارزشمند و حضور افتخارآفرین را نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان ورزشکار و فعال خوزستانی در عرصه‌های ملی دانست.

دبیر هیات ورزش کارگری خوزستان در پایان کسب این افتخارات را به جامعه ورزش کارگری، خانواده بزرگ فیتنس و به ویژه مردم استان خوزستان تبریک گفت.

مسابقات فیتنس چلنج کارگری کشور جمعه شب با حضور بیش از یکصد ورزشکار برگزار شد.