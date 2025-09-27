مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: غذا‌ها و سوغات استان از جمله نقل و حلوای ارومیه، عسل، نان سنتی فطیر قوشچی و ... در نمایشگاهذوان قورمه وان ترکیه معرفی می‌شود.

معرفی غذا‌ها و سوغات آذربایجان‌غربی در نمایشگاه وان قورمه وان ترکیه

معرفی غذا‌ها و سوغات آذربایجان‌غربی در نمایشگاه وان قورمه وان ترکیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری، در خصوص حضور این اداره کل در نمایشگاه و جشنواره غذا 《وان قورمه》 در شهر وان ترکیه گفت: این نمایشگاه که از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه در محل نمایشگاه دائمی اکسپو وان برگزار می‌شود، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و غذایی آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این نمایشگاه به میزبان اتاق بازرگانی وان ترکیه برگزار می‌شود، افزود: این اداره‌کل با همکاری اتاق بازرگانی ارومیه، سرآشپزان حرفه‌ای استان و دیگر نهاد‌های مرتبط توانسته است غرفه ویژه‌ای برای معرفی غذا‌های سنتی و سوغات استان در نمایشگاه آماده کند که در روز اول افتتاح با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.

او ادامه داد: این نمایشگاه با ۸۰ غرفه به نمایندگی از شهر‌های مختلف ترکیه و نمایندگانی از اقلیم کردستان عراق و ایران در حال برگزاری است که در آن انواع غذا‌ها و نوآوری‌های جدید در صنعت غذا و شیرینی‌جات به نمایش گذاشته شده است.

صفری تصریح کرد: تبادل اطلاعات با فعالان حوزه غذا و صنایع وابسته و همچنین ارتقای شناخت مردم نسبت به فرهنگ غذایی غنی آذربایجان‌غربی، از جمله اهداف حضور در این نمایشگاه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: امیدواریم برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز تقویت روابط تجاری و فرهنگی میان ایران و ترکیه و توسعه گردشگری در منطقه باشد و با معرفی غذا‌ها و سوغات منحصر‌به‌فرد آذربایجان‌غربی، نه تنها فرهنگ خود را معرفی کنیم بلکه به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک شود.

او در پایان از فعالیت‌های اتاق بازرگانی ارومیه در حوزه تبلیغ گردشگری تقدیر و تشکر کرد.