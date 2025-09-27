کشف سه قبضه سلاح غیرمجاز در شیروان
سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان از کشف سه قبضه سلاح غیرمجاز شامل دو کلت شبهسلاح و یک کلت جنگی به همراه مهمات و مقداری طلا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ سرهنگ جواد زرهرن گفت: در پی اطلاع ماموران از نگهداری سلاح غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کلانتری ۱۲ شیروان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از شناسایی محل مورد نظر و هماهنگی با مقام قضایی، محل را بازرسی کرده و موفق به کشف دو قبضه کلت شبهسلاح، یک قبضه کلت جنگی، ۱۴ عدد تیر جنگی، ۲۳ عدد فشنگ خفیف، پنج پوکه و مقداری طلا شدند.
سرپرست انتظامی شیروان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.