به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج پایانی دور نخست تنیس ۵۰۰ امتیازی پکن به این شرح است:

آدریان مانارینو از فرانسه ۲ - ۰ آلکساندر بوبلیک از قزاقستان

لورنزو موزتی از ایتالیا ۲ - ۱ ژووانی امپتشی از فرانسه

کورنتن موته از فرانسه ۲ - ۰ تالون خریکسپور از هلند

آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) ۲ - ۰ لورنزو سونه گو از ایتالیا

- پیش از این یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی)، ترنس آتمان از فرانسه، فابیان ماروشان از مجارستان، آلکساندر مولر از فرانسه، آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۳ قهرمانی)، آرتور ریندرنک از فرانسه، آرتور کازو از فرانسه، یاکوب منشیک از چک، فلاویو کوبولی از ایتالیا، لیرنر تین از آمریکا، دانیل مدویداف از روسیه و آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا به دور دوم صعود کرده‌اند.