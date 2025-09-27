همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با مشارکت نیکوکاران، ۹ قلم لوازم تحریر در بین دانش آموزان خانواده کمیته امداد تربت حیدریه توزیع شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد تربت حیدریه گفت: با هدف تامین لوازم تحریر دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد تربت حیدریه ۲۷۰۰ بسته لوازم تحریر شامل ۹ قلم نوشت افزار متناسب با مقطع تحصیلی در اختیار آنان قرار گرفت.

سید سعید عبدالله زاده افزود: این بسته‌ های تحصیلی از محل مشارکت خیران در قالب جشن عاطفه‌ ها و اهدایی موسسه انصار الحجه و اعتبارات حوزه فرهنگی تهیه شده است.

وی ادامه داد: حامیان ایتام این نهاد نیز ۲۰۰ سبد کامل لوازم تحریر را برای یتیمان تحت حمایت خود در اختیار کمیته امداد قرار داده‌ اند.

عبدالله زاده با قدردانی از نیکوکاران حامی دانش آموزان نیازمند گفت: ارزش لوازم تحریر اهدایی ۱۰ میلیارد و هفتصد میلیون ریال است.



