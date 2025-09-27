پخش زنده
امروز: -
مسئول اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: رویکرد اجرای تماشاخانههای سیار که متناسب با مناسبتهای مختلف در سراسر کشور برگزار میشود، آموزشی و سرگرمی است.
سعید صادقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: به طور کلی در تماشاخانههای سیاره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دنبال اجرای بحث فرهنگی و آموزشی هستیم که از طرف وزارت آموزش و پرورش به این کانون واگذار شده است.
وی افزود : در این راستا با ۸ یا ۹ دستگاه تماشاخانه سیار با حرکت در سراسر کشور در تلاش است تا به صورت غیر مستقیم بسیاری از مفاهیم و مهارت های زندگی به را به کودکان و نوجوانان آموش دهیم.
صادقی گفت :اجرای ویژه برنامه ها این تماشاخانهها با هدف تقویت عدالت فرهنگی و ایجاد پایگاههای اجتماعی ، با توجه به فضاها و مناسبتهای مختلف مانند جنگ ۱۲ روزه و هفته دفاع مقدس ، دهه فجر و غیره در کشور ادامه خواهد داشت.
تئاتر ، قصه گویی روایتگری، پخش فیلم های سینمایی و انیمیشن کانون ، نقالی و بازگویی ایثارگریهای رزمندگان بر روی تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز برای مخاطبان انجام میشود.
در بخش اجرای زنده، سعید صادقی و صادق کیانیمقدم برنامههای متنوعی را برای مخاطبان ارائه میکنند.
نمایشهای «بچه زرنگ» به کارگردانی مجید نصیری، «گل اومد، بهار اومد» به کارگردانی مژده ذکریاپور، «کلاس اولیها» به کارگردانی حمید ندیمی و «لاکپشت و خرگوش» به کارگردانی سعید صادقی نیز در این شبها روی تماشاخانه سیار اجرا میشود.
همچنین هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ یک فیلم سینمایی از جمله «کلانتری غیرانتفاعی»، «آقای مدیر» و «باشو غریبه کوچک» برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها میشود.
اجرای این ویژه برنامه تا ۱۰ مهرماه در میدان بهارستان ادامه دارد.