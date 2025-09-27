به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۳۳ کیسه آرد به ارزش ۲۰۲ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طبس رسیدگی شد.

احمدی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۸۱۰ میلیون و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته وی بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان طبس گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.