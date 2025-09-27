پخش زنده
رئیس اداره امور عشایر دزفول از توزیع ۱۸۴ دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود فتحی در آئین توزیع پنلهای خورشیدی بین عشایر شهرستان دزفول اظهار کرد: این پنلها برای عشایر ارزانقیمت هستند. ۹۰ درصد هزینه این پنلها توسط امور عشایر و مابقی آن توسط شخص پرداخت میشود.
وی ضمن تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان در تامین پنلهای خورشیدی افزود: این پنلهای خورشیدی جهت رفاه جامعه عشایری کمک خواهند کرد.
فتحی گفت: امروز توزیع ۱۸۴ دستگاه پنل بین عشایر را داشتیم و در تلاش هستیم در آینده نزدیک نیز تعداد قابل توجه دیگری پنل خورشیدی تحویل عشایر شهرستان دهیم.
رئیس اداره امور عشایر دزفول با بیان اینکه این پنلها ظرفیت روشن کردن حداقل ۵ لامپ کم مصرف، شارژ موبایل و چراغ قوه را دارند، عنوان کرد: این پنلها قابلیت فرآوری حداقل ۱۰۰ وات برق را دارند و به راحتی قابل حمل هستند.