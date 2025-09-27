تیم در حال رشد است و هفته به هفته بهتر میشویم.
مربی استقلال تهران در نشست خبری پس از دیدار با تیم شمس آذر قزوین گفت: به جز دقایق ابتدایی که کمی به حریف فرصت دادیم، در ادامه حاکم میدان بودیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، نونو میگل مورایس اضافه کرد: تیم موقعیتهای زیادی خلق کرد و از لحاظ کیفی بازی خوبی ارائه داد، تنها چیزی که کم داشتیم گل بود.
مربی استقلال تهران افزود: نیمه دوم را آنطور که باید آغاز نکردیم، اما موفق شدیم گل بزنیم. با این حال بعد از گل، بازی را مدیریت نکردیم و با بدشانسی گل خوردیم.
نونو میگل مورایس، این را هم گفت که با وجود این، نسبت به گذشته چه در دفاع و چه در حمله پیشرفت کردهایم و مطمئنم موقعیتهای بیشتری به دست خواهیم آورد.
او گفت: باور دارم که ما تیم برتر زمین بودیم، اما متأسفانه امتیاز را از دست دادیم.
مربی تیم استقلال تهران اضافه کرد: ما به طور مستمر با بازیکنان کار میکنیم و به آنها ایمان و اعتماد دادهایم و مطمئن هستم که هواداران در ادامه خوشحال خواهند شد.
نونو میگل مورایس، درباره داوری هم گفت: ترجیح میدهم در مورد داوری صحبت نکنم، اما واقعیت این است که VAR میتوانست در این مسابقه به ما کمک کند، ما موقعیتهای زیادی خلق کردیم و نشان دادیم توانایی بالایی در حمله داریم.
سرمربی تیم شمس آذر قزوین هم پس از دیدار با استقلال گفت: بازی بسیار سختی بود و شروع خوبی داشتیم، سه موقعیت صددرصد گلزنی به دست آوردیم که با کمی دقت میتوانستیم به گل برسیم.
وحید رضایی افزود: پا به پای استقلال پیش رفتیم، اما روی یک موقعیت گل خوردیم. با این حال، با حمایت هواداران توانستیم به بازی برگردیم.
وی اضافه کرد: یک پنالتی صددرصد به سود ما گرفته نشد. از کمیته داوران انتظار داریم این موضوع را بررسی کنند، اگر آن پنالتی اعلام میشد، حتی میتوانستیم سه امتیاز بازی را هم کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: با این وجود، تیم ما بازی به بازی بهتر میشود و انشاءالله دل هواداران را شاد خواهیم کرد.
وحید رضایی افزود: در این مسابقه تغییر سیستم داشتیم و بازیکنان جوان ما با جسارت به بازی برگشتند، تیم مقابل مهرههای ارزشمندی در اختیار داشت، اما تیم ما هم کیفیت فنی خود را نشان داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شمس آذر برای سقوط نکردن خواهد جنگید یا حضور موفق در لیگ گفت: ما نگران نیستیم. تیم ما ۵ امتیاز دارد و ذهنیتمان همواره برد است و پایینتر از ما هم سپاهان قرار دارد.
سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین اضافه کرد: ما تاکنون ۷ گل زدهایم؛ استقلال هم همین تعداد گل زده است. نباید در بازیها مرتکب اشتباه شویم، به استقلال بابت برد تبریک میگویم، اما از عملکرد بازیکنان خودم نیز راضی هستم و روند جوانگرایی در تیم ما ادامه خواهد داشت.