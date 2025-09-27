به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پنجم مهر ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی حماسه‌ای بزرگی توسط جوانان غیور آبادانی و سایر شهر‌های کشورمان به وقوع پیوست و موجب شد این روز بزرگ به نام حماسه شکست حصر آبادان در تاریخ دفاع مقدس ملت ایران به ثبت برسد.

آبادان از شهر‌های مهم استان خوزستان است که به شکل مثلث بوده و قائده آن به سمت خلیج فارس و رأس آن به سوی خرمشهر است. این شهر بواسطه وجود صنعت نفت از سال ۱۲۹۱ هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت و تصفیه‌خانه‌های عظیم نفت در این شهر بوجود آمد.

رژیم بعثی عراق پس از تجاوز به میهن اسلامی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ هدفش جداکردن خوزستان از ایران و سپس مسلط شدن کامل بر ایران و برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران. با این هدف شوم پس از مقاومت جانانه جوانان خرمشهری و کشورمان، شهر خرمشهر را اشغال کرد.

یکی از دیگر از اهداف صدام اشغال آبادان بود و با این هدف اقدام به محاصره این شهر کرد. محاصره آبادان برگ برنده‌ای در دست ارتش عراق بود تا در موقعیت مناسب بتواند اراده خود را به مقابل تحمیل کند. ورود و خروج به این شهر تنها از طریق دریا ممکن بود و مردم مقاوم این شهر همچنان پایدار بودند.

حضرت امام خمینی (ره) در یک فرمان تاریخی دستور شکست حصر آبادان را صادر کردند. در ساعت یک بامداد پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ با رمز مقدس " نصرمن‌الله و فتح قریب " آغاز شد.

این عملیات با همکاری ارتش، سپاه، بسیج و نیرو‌های ژاندارمری انجام شد و نیرو‌های عمل کننده در این عملیات بزرگ از «لشگر ۷۷ خراسان» شامل سه تیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۶ گردان نیروی پیاده در سازمان سه قرارگاه تیپی، «تیپ ۳۷ زرهی شیراز»، «گردان ۲۵۱ تانک» از «لشگر ۱۶ زرهی»، «گردان ۱۰۷ ژاندارمری»، «گروه رزمی ۲۹۱ تانک» بودند و جهادسازندگی علاوه بر احداث جاده " وحدت " در فروردین ۱۳۶۰، امور مقدماتی عملیات را انجام دادند.

سرانجام عملیات ثامن الائمه که با پیروزی رزمندگان اسلام همراه بود علاوه بر شکست حصر آبادان موجب خارج شدن قوای دشمن از شهر آبادان، آزاد شدن دو جاده مهم اهواز - آبادان و ماهشهر _ آبادان و آزادسازی کامل شرق کارون به وسعت ۱۳۰ کیلومتر مربع شد.