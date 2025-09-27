پخش زنده
برداشت پسته از ۲۵۰۰ هکتار باغات بم آغاز شده وپیش بینی میشود بیش ازدوهزارتُن پسته برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رخشان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: برداشت پسته از باغات پسته خیز درمنطقه ابارق شهرستان بم شروع شده و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغات پسته بم بیش از ۲۰۰۰تن پسته برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی بم بیان داشت: در بم برداشت پسته معروف ابارقی از نوع خود منطقه است که بهترین نوع پسته میباشد ودر کنارآن پسته کله قوچی، احمدی و احدی نیزبرداشت میشود.
وی گفت: پسته بم علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای اروپایی ، روسیه وچین صادر میشود.