به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرحله گروهی برنامه طنز تلویزیونی «قندپهلو» به پایان رسید و رقابت شرکت‌کنندگان راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی از امروز آغاز می‌شود.

امیرقمیشی تهیه‌کننده «قند پهلو»، گفت: در فصل یازدهم، پنج گروه چهارنفره در چهار جلسه با هم رقابت کردند. دوشنبه ۳۱ شهریور آخرین قسمت از رقابت شرکت‌کنندگان در مرحله گروهی را شاهد بودیم و نفرات برگزیده در مرحله نیمه‌نهایی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی درباره تعداد افراد راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی نیز افزود: در مجموع، ده شرکت‌کننده که موفق به کسب بالاترین امتیاز در گروه خود شده‌اند، به رقابت‌شان ادامه می‌دهند و شهرام شکیبا و ناصر فیض در مقام داور از میان آنها چهار نفر را برای شرکت در مرحله نهایی مسابقه انتخاب خواهند کرد.

این تهیه‌کننده همچنین با اشاره به روند رقابت‌ها گفت: مرحله نیمه نهایی در ۹ قسمت برگزار می‌شود و پس از آن وارد یک چهارم نهایی شده و با رقابتی فشرده و دشوار برنده نهایی انتخاب می‌شود.

قمیشی مهمترین ویژگی این فصل را مدح ایران و هجو نخست‌وزیر اسرائیل در بخش نتانیاهیست، اعلام کرد و افزود: وفاق، همدلی و یکپارچگی مردم ایران را با مدح اقوام مختلف ایران پی گرفتیم و علیرغم اجتناب از هجو در قندپهلو، نتانیاهو را به عنوان سمبل و لایق هجو انتخاب کردیم تا در هر قسمت شرکت‌کنندگان هجویات خود را نثار این موجود پلید کنند.

طنز تلویزیونی «قندپهلو»، شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹، از شبکه نسیم پخش می شود. این برنامه در بیست و شش قسمت پنجاه دقیقه‌ای تولید شده و در آن، ۲۰ نفر از علاقه‌مندان به شعر طنز از میان بیش از صد نفر به انتخاب شورای سردبیری برگزیده شده‌اند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. عکس و مکث، تیتر روزنامه، آواز روی ملودی و در وصف ایران از جمله بخش‌های این مسابقه طنزآمیز است. فصل یازدهم «قند پهلو»، با تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و میثم تربتی تولید شده است که شهرام شکیبا و ناصرفیض داوری این مسابقه و قاسم رفیعا نیز به عنوان دبیر تحریریه مخاطبان این مسابقه ادبی طنز را همراهی می‌کنند.

مجموعه تلویزیونی «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری به زودی از شبکه سه پخش می‌شود.

مجموعه تلویزیونی «الگوریتم»، در مرکز سیمافیلم و به نویسندگی آرش قادری در گونه حادثه‌ای ـ پلیسی ساخته شده است و به موضوع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده می‌پردازد.

از جمله بازیگران این مجموعه می‌توان به امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنین‌جان، سولماز غنی، علیرضا رئیسی، مهدی زمین‌پرداز و وندا جعفری اشاره کرد.

مستند «جامانده»، آماده پخش از شبکه مستند شد.

تدوین مجموعه مستند «جامانده»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کتایون جهانگیری در شبکه مستند سیما به پایان رسید.

این مجموعه مستند که با موضوعی متفاوت و روایتی خاص تولید شده است، به‌زودی در جدول پخش شبکه مستند قرار خواهد گرفت.