مسئول دبیرخانه ترجمه قرآن کریم و متون دینی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ششماه نخست ۱۴۰۴، حدود ۵۰ ترجمه قرآن و متون دینی ارزیابی و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، کریم دولتی؛ مسئول دبیرخانه ترجمه قرآن کریم و متون دینی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ادامه فعالیت این دبیرخانه پس از تبدیل شدن به مرکز عالی قرآن و عترت، گفت: این دبیرخانه از اواسط دهه ۸۰ در حوزه ارزیابی ترجمه قرآن و متون اصلی دینی (نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه و ...) فعالیت میکند.
آقای دولتی ادامه داد: در برخی موارد و در صورت حضور صاحب اثر و کارشناس مربوط، این دبیرخانه از کارشناسان خبره ترجمه دعوت کرده که در آن جلسات حاضر باشند و نکات و موارد مورد نظر را برای صاحب اثر تشریح کنند و براساس رأی و نظر آنها نتیجه ارزیابی تراجم و آثار از سوی دبیرخانه اعلام میشود.
این حافظ پیشکسوت قرآن تصریح کرد: به طور کلی اولویت بررسی ترجمههای این دبیرخانه با مواردی است که از طریق سامانه «کتاب و کتابخوانی» دریافت میشود. مواردی هم که به صورت درخواست با نامه اشخاص حقیقی واصل میشود در اولویتهای بعدی، رسیدگی و پاسخ لازم داده میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه آثاری و با چه ملاک و معیارهایی در اولویت بررسی و انتشار قرار میگیرند؟ گفت: در بحث محتوا، آثاری در اولویت انتشار قرار میگیرند که به لحاظ علمی اشکال فاحش نداشته باشند و متن ارائه شده نیز متقن باشد، اصالت و استقلال لازم در ترجمه و متون دینی مورد نظر، مشهود باشد و صاحب اثر نیز دارای صلاحیت علمی لازم باشد.
مسئول دبیرخانه ترجمه قرآن کریم و متون دینی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد گفت: این دبیرخانه تنها مرجع ذیصلاح حاکمیتی است که عهدهدار ارزیابی و نظارت بر ترجمههای قرآن کریم و متون دینی است.
آقای دولتی تأکید کرد: آرشیو فاخری از مشخصات مترجمان و ترجمههای قرآن کریم در این مجموعه تهیه و تنظیم شده است که هر ساله با بهروزرسانیهای مکرر، در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برای آشنایی همگان در معرض دید مخاطبان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این دبیرخانه در سنوات گذشته و براساس نظر کارشناسان، ترجمههای موجود را در قالب دستهبندی موضوعی و براساس سن مخاطب، مشخص کرده، به گونهای که به عنوان مثال، ترجمه مناسب جوانان، دانشجویان و همچنین مخاطب عام، هر کدام به طور مجزا، تعیین و معرفی شده است.
مسئول دبیرخانه ترجمه قرآن کریم با اشاره به روند ارزیابی ترجمه قرآن به زبان فارسی و زبانهای خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، گفت: این روند رشد چشمگیری به لحاظ کمیت داشته است به گونهای که در سنوات پیشین در طول یک سال، حدوداً ۲۰ تا ۵۰ عنوان ترجمه برای ارزیابی بررسی میشد که از این تعداد، بیش از نود درصد آنها، ترجمههای فارسی بوده است.
آقای دولتی افزود: این آمار به مرور زمان افزایش داشته که در ترجمه به زبانهای دیگر نیز تعمیم یافته است. این دبیرخانه در ششماه گذشته نیز به صورت میانگین ۴۰ تا ۵۰ ترجمه شامل کل قرآن و اجزای آن و همچنین برخی متون دینی ارزیابی کرده است که تنوع زبان، تغییر در شکل صفحات مصحف شریف، نگارش و رنگآمیزیهای جدید در این موارد اخیر کاملاً مشهود است.
این حافظ پیشکسوت قرآن گفت: دبیرخانه قرآن کریم و متون دینی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد از دیرباز به دنبال تعامل و همکاری با دیگر نهادهای مرتبط با حوزه ترجمه بوده است که به این منظور همواره به صورت مداوم و موردی، در صدور مجوز انتشار ترجمهها، در بحثهای فنی ترجمه و مترجم، از نظرات سازمان دارالقرآن کریم و مرکز طبع و نشر قرآن کریم بهرهمند شده و با کارشناسان مرتبط با موضوع ترجمه در این مجموعهها ارتباط پیوسته داشته است.
عضو حقیقی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن گفت: علاوه بر این، دبیرخانه در بستر نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ظرفیتهای بالقوه مربوط به ترجمه، بهرهبرداری لازم را برای ارتباطگیری با دیگر سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقوقی و حقیقی به عمل آورده است.
آقای دولتی افزود: در سنوات پیشین تمرکز و محوریت فعالیتها و ارزیابیها در این دبیرخانه بر ترجمه فارسی قرآن کریم بوده که این امر در دو سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است و علاوه بر ترجمه فارسی قرآن کریم، امور ترجمه نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز در حال انجام است؛ این موضوع در نمایشگاه قرآن کریم نیز کاملاً مشهود بوده به طوریکه علاوه بر معرفی ترجمه و مترجمان قرآن کریم، ترجمه و مترجمان نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز به مخاطبان معرفی شده است.