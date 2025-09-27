به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان برای نخستین بار ۳۲ تیم از جمله تیم ایران حضور یافتند که ابتدا در ۸ گروه ۴ تیمی در دو شهر پاسای و کیزون رقابت کردند. از هر گروه دو تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی شدند. در این دوره نیز تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور محروم شد.

برنامه مسابقات به این شرح است:

** شنبه ۵ مهر:

چک - بلغارستان

ایتالیا (قهرمان دوره قبل) - لهستان

- تیم ایران در این دوره و در دور گروهی و در گروه‌ای، ۱ - ۳ مغلوب مصر شد و ۳ - ۱ تیم تونس و ۳ - ۲ تیم فیلیپین را شکست داد و با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. ملی پوشان ایران در دور یک هشتم نهایی ۳ - ۲ از سد تیم صربستان گذشت و در دور یک چهارم نهایی ۱ - ۳ مغلوب تیم چک شد و با کنار رفتن از دور رقابت‌ها هشتم شد.

---

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ تیم ایتالیا با شکست لهستان قهرمان شد و تیم برزیل در رده سوم قرار گرفت.

- در والیبال قهرمانی جهان که از سال ۱۹۴۹ سابقه برگزاری دارد و هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود، تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۶ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و سومی رکورد دار است و تیم‌های ایتالیا با ۴ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم، برزیل با ۳ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم و تیم لهستان با ۳ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده چهارم هستند.

- این هشتمین حضور تیم ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان پس از سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. تیم ایران در ۷ حضور در سال‌های ۱۹۷۰ بلغارستان در رده ۲۱، ۱۹۹۸ ژاپن در رده ۱۹، ۲۰۰۶ ژاپن در رده ۲۱، در سال ۲۰۱۰ ایتالیا در رده ۱۹ جهان، سال ۲۰۱۴ در لهستان و در بهترین عملکرد خود در رده ششم قرار گرفت و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ سیزدهم شد و در سال ۲۰۲۵ در رده هشتم جای گرفت.

- تیم ایران در ۵۱ بازی در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان به میدان رفته است که حاصل آن ۲۱ برد و ۳۰ شکست بوده است. در این بازی‌ها تیم ایران ۸۱ ست را برد و ۱۱۲ ست را باخته است.