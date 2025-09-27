به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: ۱۹ هزار خانوار عشایری به مناطق عشایری شهرستان‌های ایذه، مسجد سلیمان، لالی و اندیکا در خوزستان کوچ می‌کنند.

آقای احمدی افزود: عشایر در این کوچ با گذراندن بیش از هزار کیلومتر از ایلراه‌های بازفت، هزار چمه، چلو و شیمبار، دزپارت، تاراز و کوه سفید به مناطق گرمسیری می‌روند.

به گفته وی: چهارمحال و بختیاری با ۱۲۶ هزار نفر جمعیت عشایری به همراه یک میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام سبک درون کوچ و برون کوچ، دومین استان عشایری کشور بعد از استان فارس است