کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و بخشهایی از دریای عمان، و شرق خلیج فارس پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به دریای مواج در برخی مناطق، گفت: توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
او افزود: از بعدازظهر فردا، افزایش سرعت بادهای شمال غربی در خلیج فارس سبب مواج شدن دریا بویژه در نقاط مرکزی آن خواهد شد.
سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی استان و کشتیهای تجاری به مقاصد استانهای بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا همراه با غبارمحلی پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست و از لحاظ دمایی، اواسط هفته، افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود.