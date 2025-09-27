به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در حادثه تیراندازی، فردی حدوداً ۴۰ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی و مسائل ارثیه، با اسلحه شکاری به سوی اعضای خانواده خود تیراندازی کرد که طی آن، ۳ نفر شامل: عمو، زن‌عمو و پسرعموی خود را به قتل رساند جان و ۲ نفر از همسایگان که برای میانجی‌گری وارد ماجرا شده بودند، نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

عامل جنایت پس از ارتکاب قتل، متواری شده است و تلاش‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای دستگیری وی به صورت ویژه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از محل اختفای متهم، بلافاصله موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.