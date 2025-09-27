در چهارمین جلسه شورای اداری استان مرکزی بر ایجاد شرایط برای نفش آفرینی مردم در عرصههای مختلف تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در شورای اداری استان گفت: برای حل مشکلات و عبور از چالشها باید از همه ظرفیتهای کشور استفاده کرد و مهمترین و راهگشاترین ظرفیت، استفاده ظرفیت مردم است.
زندیه وکیلی افزود: در دفاع مقدس اخیر اتحاد مردم تمام نقشهها و توطئههای دشمنان را نقش برآب کرد و حضور و بصیرت مردم در عرصههای مختلف و صحنههای میدانی این دفاع مقدس مهمترین عامل برای دفاع از ایران اسلامی و پشتیبانی عظیم ملی برای مدافعان وطن در نیروهای مسلح شد.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب که میهمان شورای اداری استان مرکزی بود هم در سخنانی استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی برای حل مشکلات و رسیدن به پیشرفت و تعالی را از اولویتهای دولت و کشور دانست و تأکید کرد: اتحاد و همدلی بدون نگاه سیاسی و حزبی و جریانی برای خدمت به مردم باید همواره در اولویتهای جریانات سیاسی قرار داشته باشد.
نورالدین آهی سرمایههای انسانی را مهمترین سرمایه کشور دانست و با تشریح ظرفیتهای علمی و سابقه فرهنگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: باید با توزیع عادلانه امکانات شرایط توسعه متوازن و نقش آفرینی جوانان و مردم در توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد.