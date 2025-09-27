پخش زنده
مراسم کلنگزنی آموزشگاه ۴ کلاسه در روستای چلو از توابع شهرستان شیروان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در این مراسم گفت: مشارکت مردم و خیرین در امر مدرسهسازی، جلوهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در مسیر عدالت آموزشی است.
متقیان افزود: این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیربنای آموزشی ۲۳۲ متر مربع احداث خواهد شد.
اجرای این پروژه با مشارکت خیرین و اهالی روستا در راستای تحقق اهداف نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی صورت میگیرد.
عباس قدرتی، نماینده مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه عدالت آموزشی گفت: نباید هیچ دانشآموزی از دسترسی به امکانات و فضاهای آموزشی محروم بماند.