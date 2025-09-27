پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در جلسه «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» با اشاره به اینکه ترانزیت یکی از مهمترین مسائل و اولویتهای کشور در چند دهه گذشته بوده است، بیان کرد: تهیه سند برنامه ملی ترانزیت یکی از تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ترانزیت یک مسئله راهبردی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی است.
وی ادامه داد: ترانزیت یکی از مزیتهای کشور بوده و موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب میکند که توسعه راههای ترانزیتی به طور جدی دنبال شود. در کنار منافع اقتصادی، توسعه راههای ترانزیتی میتواند به حفظ جایگاه فرهنگ اصیل و عمیق ایران کمک کند؛ بنابراین این مسئله اولویتدار کشور باید پیگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم حل چالشهای مدیریتی برای بهبود وضع ترانزیتی کشور، خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت است که این مسئله باید در ترانزیت هم در نظر گرفته شود. بوروکراسی زائد در مرزهای ایران نسبت به کشورهای همسایه یکی از چالشهای کشور است که نتیجه آن عدمالنفع ما از مزایای ترانزیت بوده است. کاغذبازی و بوروکراسی موجب کاهش درآمد ایران از مساله ترانزیت شده است. از سویی، گاهی وجود اختلاف نظر در یک ماده از قانون موجب میشود که قانون به درستی اجرایی نشود.
آقای عارف افزود: ما در مرزهای کشورمان مشکل داریم. کامیونها در پایانههای مرزها به دلایل مختلف معطل میمانند که این مساله برای کشور هزینه ایجاد میکند. در دیدگاه خوشبینانه، وسواس ما در مرزها زیاد است، در حالی که باید اصل را بر اعتماد گذاشت و اگر خلافی رخ داد، با آن برخورد شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تجربه موفق اداره کشور در جنگ ۱۲ روزه، گفت: این تجربه اثبات کرد که با هماهنگی میتوان کشور را به خوبی اداره کرد. اکنون هم هیچ راهی جز ایجاد هماهنگی برای حل مشکل در پایانههای مرزی نداریم تا یک. صدا از مرزها شنیده شود. هماهنگی و انسجام در مدیریت پایانههای مرزی یک ضرورت است.
آقای عارف همچنین با تأکید بر لزوم اهمیت مسائل امنیتی در مرزها، خاطرنشان کرد: در تصمیمات مربوط به مرزها باید مسائل امنیتی توجه باشد، ولی نباید این موضوع مسائل ترانزیتی را به چالش بکشد.
همچنین باید تصمیماتی بگیریم که موجب افزایش سرعت عمل در تردد از مرزها شود. وقتی اطلاع داریم که کامیونی سند معتبر برای حمل کالا دارد، با کاربست سازوکارهای مشخص، اجازه دهیم آن کامیون از خاک کشورمان به مقصد کشور دیگر در اسرع وقت عبور کند.
در این جلسه پیشنویس سند برنامه ملی ترانزیت ارائه و درباره آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد، پیشنهادهای مطرح شده در دو هفته آینده در کارگروهی جمعبندی و نهایی شود تا این سند برای تصویب به دولت ارائه شود.
هدف از تهیه این سند، ایجاد هماهنگی برای دو برابر کردن درآمد کشور از محل ترانزیت در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت و حضور فعال و افزایش سهم ایران از زنجیره ارزشهای منطقهای و فرامنطقهای است.