پخش زنده
امروز: -
محیطبانان میاندوآبی با کمک آتشنشانی شکارچیان غیرمجاز را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری نیروهای آتشنشانی موفق به دستگیری دو شکارچی متخلف حین زندهگیری پرندگان از نوع سهره طلایی در تالاب نوروزلو شدند.
موسی جسور افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در عملیاتی مشترک با آتشنشانان و با استفاده از قایق و تجهیزات ایمنی، از عرض رودخانه زرینهرود عبور کرده و موفق به کشف و ضبط پنج قطعه سهره طلایی به همراه ادوات زندهگیری پرندگان شدند.
جسور اظهارکرد: پرندگان زندهگیریشده پس از ضبط ادوات، در زیستگاه طبیعی خود در تالاب نوروزلو رهاسازی شدند و پرونده این دو شکارچی متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی، با اشاره به اهمیت پرندگان در چرخه طبیعی و نقش آنها در حفظ تعادل اکوسیستم تأکید کرد: هرگونه صید و زندهگیری پرندگان بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
تالاب نوروزلو بهعنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند پرندگان مهاجرهرساله پذیرای گونههای مختلف پرندگان بومی و مهاجر است و حفاظت از آن نقش مهمی در پایداری تنوع زیستی منطقه دارد.