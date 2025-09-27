پخش زنده
هفته گردشگری امسال با برگزاری ۱۱۲ برنامه و بامحور تمرکز بر موضوع تحول پایدار در خراسان رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: امسال گرامیداشت هفته گردشگری با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برنامهریزی شده است. برنامههای این هفته از حرم مطهر رضوی با نشست هماندیشی راهنمایان زائران غیرایرانی آغاز می شود.
سید جواد موسوی افزود: تغییر نمادین زنگ گردشگری به ضرب زورخانه به عنوان یکی از نمادهای هویتی ایرانی-اسلامی و برگزاری مراسم روشن شدن چراغ سبز گردشگری در تاسیسات گردشگری و هنرستانهای هتلداری، از جمله برنامههای شاخص این هفته است.
وی گفت: همچنین در هفته گردشگری، از زائران و گردشگران در مبادی ورودی شهر مشهد با اهدای گل استقبال خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: جشنواره قصهگویی «من کشورم را دوست دارم» ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت آداب و رسوم، هویت بومی و گردشگری نیز در این هفته در موزه بزرگ خراسان برگزار میشود.
موسوی گفت: تمرکز بر گردشگری پایدار نیز در همایشی با نام «گردشگری و تحول پایدار» در اتاق بازرگانی استان با حضور متخصصان ملی و استانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه گردشگری روستایی، ۱۵ اقامتگاه بومگردی افتتاح خواهد شد و تور گردشگری ویژه فعالان و رسانهها به مقصد سرخس با قطار برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: برنامههای دیگری از جمله میز گردشگری خوراک با عنوان سنت و طعم، میز دیپلماسی گردشگری با حضور کنسولگریهای مقیم مشهد، کارگاههای آموزشی با محوریت خراسان تمدنی، مقاصد گردشگری و تحول پایدار و گردشگری سبز با مشارکت سازمانهای مردم نهاد زیستمحیطی، هفته گردشگری را پربارتر خواهند کرد.