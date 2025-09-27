به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرتیپ دوم پوراسمعیل در یادواره شهدای روستای مینق شهرستان هریس افزود: اگر دشمن بخواهد به کشور مقدس ما حمله کند حتما با برخوردی قویتر و بزرگت رو‌به‌رو خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران در حال حاظر چنین قدرتی دارد و ما به آن افتخار می‌کنیم البته همه اینها در سایه وجود مقام معظم رهبری و رهنمود‌های ایشان است.

وی به رشادت‌های سربازان وطن در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی _ آمریکایی علیه کشورمان گفت: سربازان وطن در آتش بودند تا مردم در امنیت زندگی کنند و همه ما سربازان فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری هستیم.

فرمانده گروه پدافند هوایی شهید نیک اندیش تبریز تصریح کرد: این جنگ حق علیه باطل است و سربازان جان بر کف کشورمان آماده این جنگ از پیش تعیین شده بودند و نیرو‌های نظامی کشور با آمادگی کامل در سنگر‌ها حاضر بودند.

سرتیپ دوم پوراسمعیل ادامه داد: ایجاد شتاب لازم در دانش در همه عرصه به واسطه تلاش دانشمندان کشور، حفظ عزت مردم و آبروی کشور در اولویت‌های ماست و در کنار آن حفظ شور و شوق انقلابی علی الخصوص در بین جوانان باید حفظ شود و از سویی هم حفظ یکپارچگی و همبستگی بین مردم بسیار مهم و تعیین کننده است.