مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: جشنواره شکرانه برداشت انار باحضور فرماندار شهرستان، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از باغداران شهرستان و عموم مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین جشنواره شکرانه برداشت انار در اندیمشک عصر جمعه در تالار فرهنگ این شهرستان با اجرای برنامههای شاد و متنوع برگزار شد
محمدجعفر آفرین اظهار کرد: جشنواره انار اندیمشک از سوی جهاد کشاورزی اندیمشک و با هدف شناسایی، تکریم و معرفی ظرفیتهای بالای باغات انار شهرستان و به منظور ارتقا، توسعه و بهینهسازی باغها در منطقه گردشگری منگره، به منظور جذب گردشگر و رونق کسب و کار در روستا با حضور فرماندار اندیمشک، جمعی از مدیران و مسؤلان استان خوزستان و عموم مردم فرهنگ دوست شهرستان برگزار شد.
وی افزود: ضرورت توسعه و بهینهسازی باغات انار منگره، پیگیری ثبت ملی "انار تکانی" و "خورشت میرعالی خانی" به عنوان یکی از غذاهای طبخ شده با انار و نیز بررسی و پیگیری مشکلات باغداران و ارائه راهکارهای مقابله با بیماریها و آفات از توصیهها و راهکارهای کارشناسی در دستور کار جهادکشاورزی اندیمشک است.
به گفته آفرین؛ در این جشنواره علاوه بر برنامههای شاد و متنوع، نمایشگاه توانمندیهای گردشگری اندیمشک، صنایع دستی و محصولات خوداشتغالی و خانگی نیز برپا شد.
علیرضا گوروئی، فرماندار اندیمشک در این جشنواره بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بستهبندی انار و تکمیل زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تأکید کرد و گفت: جشنواره انار میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذار و رونق گردشگری ایفا کند.
وی افزود: اندیمشک به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه، زمینهای حاصلخیز، وجود سه دریاچه سدهای دز، کرخه و بالارود و همچنین برخورداری از زیرساختهای ترانزیتی و ریلی، جایگاه راهبردی در کشور دارد.
گوروئی تصریح کرد: اندیمشک هم از نظر ظرفیتهای کشاورزی و هم از لحاظ قابلیتهای گردشگری یکی از مناطق کمنظیر کشور به شمار میرود.
فرماندار اندیمشک انار را محصولی فراتر از کشاورزی دانست و با اشاره به جایگاه ویژه انار در این شهرستان اظهار داشت: انار در این شهرستان تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه هویتی فرهنگی و تاریخی است.
وی میگوید: نباید جشنواره انار را صرفاً یک رویداد فصلی دانست، بلکه این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندیهای اندیمشک در سطح ملی و استانی است.
گوروئی با انتقاد از خامفروشی انار و دیگر محصولات کشاورزی بیان کرد: صنایع تبدیلی مرتبط با انار، جذب سرمایهگذاران برای توسعه باغات و صنایع وابسته و همچنین ارتقای زیرساختهای گردشگری از مهمترین اولویتهای شهرستان است.
فرماندار اندیمشک گفت: توسعه شهرستان در گرو همکاری نزدیک مردم و مسئولان است و مدیریت علمی کشت، توجه به بستهبندی، توسعه بازارهای هدف و حمایت از سرمایهگذاران میتواند آینده روشنتری را برای بخش کشاورزی و گردشگری این شهرستان رقم بزند.
در پایان این جشنواره از کشاورزان نمونه اندیمشک تجلیل و نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی نیز برپا شد.